Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin » Centre associatif parodien Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin »

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre de l’événement Festi’Famille à Paray-le-Monial, une pièce de théâtre sur le thème du harcèlement scolaire sera proposée. Ouvert au public à partir de 10 ans, gratuit, réservation obligatoire. .

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 71 16 95 95 j.fournier@legrandcharolais.fr

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English : Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin »

L’événement Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III