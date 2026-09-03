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Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin » Centre associatif parodien Paray-le-Monial

vendredi 2 octobre 2026 · Centre associatif parodien · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre associatif parodien
Adresse
9 Rue Pierre Lathuilière
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin »

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

Dans le cadre de l’événement Festi’Famille à Paray-le-Monial, une pièce de théâtre sur le thème du harcèlement scolaire sera proposée. Ouvert au public à partir de 10 ans, gratuit, réservation obligatoire.   .

Centre associatif parodien 9 Rue Pierre Lathuilière Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 71 16 95 95  j.fournier@legrandcharolais.fr

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English : Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin »

L’événement Pièce de théâtre : « Jérémie et Quentin » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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