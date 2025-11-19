Pièce de théâtre jeune public Les poules mouillées volontaires Théatre de la Meridienne Lunéville

Pièce de théâtre jeune public Les poules mouillées volontaires

Les poules mouillées volontaires, ce sont Pipo, Vermel et Dee. Ils gèrent un service de secours tout à fait particulier ils combattent les peurs. Ces peurs, qu’ils traquent et affrontent, habitent derrière des portes fermées. Parfois il s’agit d’une petite frayeur ou d’un malaise insignifiant, parfois une menace plus inquiétante les y attend. C’est ce à quoi les trois aventuriers bénévoles sont confrontés quotidiennement. Par leur engagement, ils veulent donner du courage aux petites et grandes poules mouillées du monde entier. Les trois protagonistes cherchent comment se positionner face au monde, et sont animés par la curiosité des surprises et l’envie irrépressible de rire — envers et contre tout. À partir de 4 ans.Enfants

English :

The volunteer wimps are Pipo, Vermel and Dee. They run a very special rescue service: they fight fears. These fears, which they track down and confront, live behind closed doors. Sometimes it’s an insignificant scare or discomfort, sometimes a more ominous threat awaits. This is what the three volunteer adventurers are confronted with on a daily basis. Through their commitment, they aim to give courage to wimps all over the world, big and small. The three protagonists try to find their place in the world, driven by a curiosity for surprises and an irrepressible desire to laugh against all odds. For ages 4 and up.

German :

Die freiwilligen Angsthasen sind Pipo, Vermel und Dee. Sie betreiben einen ganz besonderen Notdienst: Sie bekämpfen die Ängste. Diese Ängste, die sie aufspüren und bekämpfen, leben hinter verschlossenen Türen. Manchmal ist es nur ein kleiner Schrecken oder ein unbedeutendes Unwohlsein, manchmal wartet dort eine beunruhigendere Bedrohung. Damit sind die drei freiwilligen Abenteurer täglich konfrontiert. Mit ihrem Engagement wollen sie kleinen und großen Angsthasen auf der ganzen Welt Mut machen. Die drei Protagonisten suchen nach ihrer eigenen Position gegenüber der Welt und werden von der Neugier auf Überraschungen und dem unbändigen Drang zu lachen angetrieben ? gegen alle Widerstände. Ab 4 Jahren.

Italiano :

I polli volontari sono Pipo, Vermel e Dee. Gestiscono un servizio di soccorso molto speciale: combattono le paure. Queste paure, che rintracciano e affrontano, vivono dietro le porte chiuse. A volte si tratta di un piccolo spavento o di un lieve disagio, altre volte li attende una minaccia più preoccupante. Questo è ciò che i tre avventurieri volontari devono affrontare ogni giorno. Con il loro impegno, vogliono dare coraggio ai piccoli e grandi polli di tutto il mondo. I tre protagonisti cercano di trovare il loro posto nel mondo, spinti dalla curiosità per le sorprese e dall’incontenibile voglia di ridere, contro ogni previsione. A partire dai 4 anni.

Espanol :

Los pollos voluntarios son Pipo, Vermel y Dee. Llevan a cabo un servicio de rescate muy especial: luchan contra los miedos. Estos miedos, a los que siguen la pista y se enfrentan, viven a puerta cerrada. A veces se trata de un pequeño susto o de una dolencia insignificante, otras veces les aguarda allí una amenaza más ominosa. Esto es a lo que los tres aventureros voluntarios tienen que enfrentarse cada día. Con su compromiso, quieren infundir valor a pequeños y grandes pollos de todo el mundo. Los tres protagonistas intentan encontrar su lugar en el mundo, movidos por la curiosidad de las sorpresas y un irrefrenable deseo de reír… contra viento y marea. A partir de 4 años.

