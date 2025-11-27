Pièce de théâtre Juste un mot Fougères
Pièce de théâtre Juste un mot Fougères jeudi 27 novembre 2025.
Pièce de théâtre Juste un mot
Place du Théatre Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-27 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-27 2025-11-30
Du 27 au 30 novembre 2025, le Théâtre des Flambards vous invite à découvrir la pièce Juste un mot , écrite par Anne‑Marie Revcolevschi et mise en scène par Jean Baury, au Théâtre Victor Hugo de Fougères. .
Place du Théatre Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 85 16 75
