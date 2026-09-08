Informations pratiques

Digosville

Pièce de théâtre « La contrebasse »

Rue de la ferme du four Digosville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 21:45:00

Date(s) :

2026-10-23

« La contrebasse » est un seul en scène écrit par Patrick Süskind (Le parfum).

La pièce a connu un grand succès dans les années 90, avec Jacques Villeret.

La contrebasse est l’instrument le plus grand, le plus gros, le plus grave de l’orchestre.

C’est aussi le plus puissant, le plus beau, le plus indispensable… et le plus encombrant.

L’éloge de l’instrument laisse peu à peu transparaître les frustrations et les rancœurs du musicien et de l’homme…

Le spectacle a déjà été joué 7 fois à domicile et est sélectionné pour le festival de théâtre amateur RNTA organisé à Rouen en novembre 2026.

Durée : 1h15.

Le spectacle est mis en scène par Michel Legendre et interprété par Vincent Prod’homme. La compagnie s’appelle Le théâtre de l’Acte (Saint-Lô).

Le spectacle est gratuit (participation libre).

Public concerné : à partir de 12 ans. .

Rue de la ferme du four Digosville 50110 Manche Normandie +33 6 76 91 53 97 talefaisse.aurore@gmail.com

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English : Pièce de théâtre « La contrebasse »

L’événement Pièce de théâtre « La contrebasse » Digosville a été mis à jour le 2026-09-08 par CD50 Culture