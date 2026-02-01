Pièce de Théâtre La Cuite Lapte

Pièce de Théâtre La Cuite

Théâtre Gérard Defour Lapte Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

6€ pour les adhérents de Graz’Anim

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Graz’Anim accueille la Troupe des 3 Coups de Saint-Just et vous invite à découvrir la pièce La Cuite de Pierre Chesnot. Apprêtez vous à prendre une cuite mémorable mais sans doute pas celle que vous croyez !

Théâtre Gérard Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 45 86 71

English :

Graz’Anim welcomes the Troupe des 3 Coups de Saint-Just and invites you to discover the play La Cuite by Pierre Chesnot. Get ready for a memorable binge, but probably not the one you think!

