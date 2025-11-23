Pièce de Théâtre LA CUITE salle Latour Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon

Pièce de Théâtre LA CUITE

salle Latour Maubourg 47 rue nationale Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

12à 16ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le GACS va proposer une représentation de théâtre le dimanche 23 novembre à 15h salle Latour Maubourg à Saint Maurice de Lignon. la troupe les 3 coups de St Just proposera sa nouvelle pièce la cuite .

.

salle Latour Maubourg 47 rue nationale Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 39 38 96

English :

GACS will be staging a theater performance on Sunday November 23 at 3pm in the Salle Latour Maubourg in Saint Maurice de Lignon. The troupe les 3 coups de St Just will be presenting their new play la cuite .

German :

Die GACS wird am Sonntag, den 23. November um 15 Uhr im Saal Latour Maubourg in Saint Maurice de Lignon eine Theateraufführung anbieten. Die Truppe les 3 coups de St Just wird ihr neues Stück la cuite vorführen.

Italiano :

Domenica 23 novembre, alle ore 15.00, nella Salle Latour Maubourg di Saint Maurice de Lignon, il GACS proporrà uno spettacolo teatrale: la compagnia les 3 coups de St Just metterà in scena la sua nuova opera la cuite .

Espanol :

El domingo 23 de noviembre, a las 15.00 horas, el GACS organiza un espectáculo teatral en la sala Latour Maubourg de Saint Maurice de Lignon. La compañía les 3 coups de St Just representará su nueva obra la cuite .

L’événement Pièce de Théâtre LA CUITE Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-10-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire