Pièce de théâtre La fin de nos mondes Quartier Villars, Route de Montilly Moulins
Pièce de théâtre La fin de nos mondes Quartier Villars, Route de Montilly Moulins jeudi 30 avril 2026.
Pièce de théâtre La fin de nos mondes
Quartier Villars, Route de Montilly Auditorium du CNCS Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30 18:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Une pièce de théâtre qui traite de nos réactions face à la fin du monde ! Des jeunes passionnés qui souhaitent mettre en avant leurs visions !
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Quartier Villars, Route de Montilly Auditorium du CNCS Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 26 50 sarah.louis@ml-moulins.fr
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English :
A play about our reactions to the end of the world! Passionate young people who want to showcase their visions!
L’événement Pièce de théâtre La fin de nos mondes Moulins a été mis à jour le 2026-03-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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