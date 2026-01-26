Pièce de théâtre La fleur au fusil Louhossoa
Pièce de théâtre La fleur au fusil
Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
2026-02-07
Quand son petit fils l’interroge sur sa vie, Céleste émigrée portugaise en France, convoque en sa mémoire les souvenirs passés de sa jeunesse muselée par la dictature de Salazar… Après Avignon, actuellement au théâtre de la Huchette à Paris, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre (9 Molières). Comme l’an passé avec Geoffrey Callenes Un extraordinaire exercice d’acteur salué par toute la presse ! .
Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 83 52 accordscambo@gmail.com
