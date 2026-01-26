Pièce de théâtre La fleur au fusil Louhossoa

Pièce de théâtre La fleur au fusil

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Quand son petit fils l’interroge sur sa vie, Céleste émigrée portugaise en France, convoque en sa mémoire les souvenirs passés de sa jeunesse muselée par la dictature de Salazar… Après Avignon, actuellement au théâtre de la Huchette à Paris, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre (9 Molières). Comme l’an passé avec Geoffrey Callenes Un extraordinaire exercice d’acteur salué par toute la presse ! .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 83 52 accordscambo@gmail.com

