Pièce de Théâtre La Palme du Vin Bennwihr

Pièce de Théâtre La Palme du Vin

Place de la Mairie Bennwihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-08

Venez rire et partager un moment convivial lors de la pièce de théâtre annuelle de l’association Théâfil !

Mais au fait, La palme du vin, de quoi ça parle ?

L’histoire se déroule dans le Sud Ouest de la France, en l’an 2070.



Le vieux Zidane Roumégous, 70 ans, peine à maintenir son exploitation viticole à flot en raison du réchauffement climatique qui sévit depuis de nombreuses années.



Fervent adepte des méthodes traditionnelles de production, il refuse de céder aux sirènes de la modernité malgré l’insistance de son fils Arthur.



Le coup de grâce tombe lorsque ce dernier prend l’initiative d’arracher toutes les vignes pour les remplacer par des palmiers il veut produire du vin de palme !



Réservation 06 67 95 50 48 ou theafilbennwihr@orange.fr .

Place de la Mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 6 67 95 50 48 theafilbennwihr@orange.fr

English :

Come and laugh and enjoy the annual Théâfil play!

