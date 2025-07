Pièce de Théâtre “La Passion selon Tibhirine” mise en scène par Pascal Joumier Agon-Coutainville

Une pièce de théâtre en hommage aux moines de l’Atlas. Cette œuvre bouleversante donne voix aux écrits des frères Christian de Chergé, Luc Dochier et Christophe Lebreton, trois des sept moines de Tibhirine enlevés et assassinés en Algérie en 1996. À la croisée du théâtre et du chant, la pièce mêle textes, lettres, poèmes et prières, portés par une interprétation sobre et habitée. Elle fait revivre le chemin spirituel de ces hommes qui, dans un climat de violence grandissante, ont choisi de rester au nom de leur foi, de l’amitié avec leurs voisins musulmans, et de leur attachement à la terre algérienne. Créée à Avignon à l’automne 2019, La Passion selon Tibhirine a depuis été jouée dans de nombreux lieux en France, touchant profondément les spectateurs par la force du témoignage et la beauté de la mise en scène. Comme l’écrivait La Provence, le parcours de ces religieux vient cueillir le spectateur dans les fondements de la paix le don de soi et l’amour .

Eglise Notre-Dame des Flots Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Pièce de Théâtre “La Passion selon Tibhirine” mise en scène par Pascal Joumier

A play in tribute to the Atlas monks. This moving work gives voice to the writings of brothers Christian de Chergé, Luc Dochier and Christophe Lebreton, three of the seven monks from Tibhirine abducted and murdered in Algeria in 1996. At the crossroads of theater and song, the play combines texts, letters, poems and prayers, carried by a sober and moving performance. It brings to life the spiritual journey of these men who, in a climate of growing violence, chose to stay in the name of their faith, friendship with their Muslim neighbors, and attachment to the land of Algeria. Premiered in Avignon in autumn 2019, La Passion selon Tibhirine has since been performed at numerous venues in France, deeply touching audiences with the power of its testimony and the beauty of its staging. In the words of La Provence, « the journey of these monks takes the spectator to the very foundations of peace: self-giving and love ».

German :

Ein Theaterstück als Hommage an die Mönche des Atlasgebirges. Dieses erschütternde Werk verleiht den Schriften der Brüder Christian de Chergé, Luc Dochier und Christophe Lebreton, drei der sieben Mönche von Tibhirine, die 1996 in Algerien entführt und ermordet wurden, eine Stimme. An der Schnittstelle zwischen Theater und Gesang vermischt das Stück Texte, Briefe, Gedichte und Gebete, die von einer nüchternen und bewohnten Interpretation getragen werden. Es lässt den spirituellen Weg dieser Männer wieder aufleben, die sich in einem Klima wachsender Gewalt dafür entschieden haben, im Namen ihres Glaubens, der Freundschaft mit ihren muslimischen Nachbarn und ihrer Verbundenheit mit dem algerischen Land zu bleiben. La Passion selon Tibhirine wurde im Herbst 2019 in Avignon uraufgeführt und ist seitdem an zahlreichen Orten in Frankreich gespielt worden, wobei die Zuschauer durch die Kraft des Zeugnisses und die Schönheit der Inszenierung tief berührt wurden. Wie La Provence schrieb, « pflückt der Weg dieser Ordensleute den Zuschauer bei den Grundlagen des Friedens ab: der Selbsthingabe und der Liebe ».

Italiano :

Uno spettacolo in omaggio ai monaci dell’Atlante. Quest’opera commovente dà voce agli scritti dei fratelli Christian de Chergé, Luc Dochier e Christophe Lebreton, tre dei sette monaci di Tibhirine rapiti e uccisi in Algeria nel 1996. All’incrocio tra teatro e canzone, la pièce combina testi, lettere, poesie e preghiere, con uno spettacolo sobrio e commovente. Il testo fa rivivere il viaggio spirituale di questi uomini che, in un clima di crescente violenza, hanno scelto di restare in nome della loro fede, dell’amicizia con i vicini musulmani e dell’attaccamento alla terra d’Algeria. Rappresentata per la prima volta ad Avignone nell’autunno del 2019, La Passion selon Tibhirine è stata poi messa in scena in diversi luoghi della Francia, toccando profondamente il pubblico con la forza della sua testimonianza e la bellezza della sua messa in scena. Nelle parole di La Provence, « il viaggio di questi monaci porta il pubblico dritto ai fondamenti della pace: il sacrificio di sé e l’amore ».

Espanol :

Una obra de teatro en homenaje a los monjes del Atlas. Esta conmovedora obra da voz a los escritos de los hermanos Christian de Chergé, Luc Dochier y Christophe Lebreton, tres de los siete monjes de Tibhirine secuestrados y asesinados en Argelia en 1996. En la encrucijada del teatro y el canto, la obra combina textos, cartas, poemas y oraciones, llevados por una interpretación sobria y conmovedora. Da vida al itinerario espiritual de estos hombres que, en un clima de violencia creciente, decidieron quedarse en nombre de su fe, de la amistad con sus vecinos musulmanes y de su apego a la tierra de Argelia. Estrenada en Aviñón en otoño de 2019, La Passion selon Tibhirine se ha representado desde entonces en numerosos escenarios de toda Francia, conmoviendo profundamente al público por la fuerza de su testimonio y la belleza de su puesta en escena. En palabras de La Provence, « el viaje de estos monjes lleva al espectador hasta los fundamentos de la paz: la abnegación y el amor ».

