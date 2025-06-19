Pièce de théâtre La petite fille de Monsieur Linh Théâtre de Lunéville Lunéville

Pièce de théâtre La petite fille de Monsieur Linh

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Linh est un vieil homme fatigué qui a fui son pays, ravagé par la guerre. Le voilà, au terme d’une traversée éprouvante, qui débarque dans un port occidental, une modeste valise de cuir bouilli posée à ses pieds et sa petite fille dans ses bras Sang diû. Un prénom qui signifie matin doux . Mais c’est un froid glacial qui accueille l’exilé et la petite. Il faudra l’homme au banc et sa voix grave pour que la vie de M. Linh reprenne du sens. Entre les deux hommes, une étrange amitié se noue. L’un parle, l’autre écoute. Ils se comprennent, non avec les mots mais avec le cœur. Et un rien déchire la grisaille, jusqu’à ce que …Tout public

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

Linh is a tired old man who has fled his war-torn country. Here he is, at the end of a harrowing crossing, disembarking in a Western port, a modest boiled-leather suitcase at his feet and his little daughter in his arms: Sang diû. A name that means « sweet morning ». But it’s a bitter cold that greets the exile and the little girl. It takes the man on the bench and his deep voice to give Mr. Linh?s life meaning again. A strange friendship develops between the two men. One speaks, the other listens. They understand each other, not with words but with their hearts. And the slightest thing rips through the greyness, until?

German :

Linh ist ein müder alter Mann, der aus seinem vom Krieg verwüsteten Land geflohen ist. Nach einer anstrengenden Überfahrt landet er in einem westlichen Hafen, mit einem bescheidenen Koffer aus gesottenem Leder zu seinen Füßen und seiner kleinen Tochter auf dem Arm: Sang diû. Ein Name, der « sanfter Morgen » bedeutet. Doch der Exilant und sein Kind werden von einer eisigen Kälte empfangen. Erst der Mann auf der Bank und seine tiefe Stimme geben dem Leben von Herrn Linh wieder einen Sinn. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine seltsame Freundschaft. Der eine spricht, der andere hört zu. Sie verstehen sich nicht mit Worten, sondern mit dem Herzen. Und eine Kleinigkeit zerreißt das Grau, bis ?

Italiano :

Linh è un vecchio stanco, fuggito dal suo Paese devastato dalla guerra. Ora, al termine di una straziante traversata, è sbarcato in un porto occidentale, con una modesta valigia di pelle bollita ai piedi e la figlioletta in braccio: Sang diû. Un nome che significa « dolce mattino ». Ma è un freddo pungente quello che accoglie l’esule e la bambina. Ci vuole l’uomo sulla panchina e la sua voce profonda per ridare un senso alla vita del signor Linh. Tra i due uomini si sviluppa una strana amicizia. Uno parla, l’altro ascolta. Si capiscono, non con le parole ma con il cuore. E il minimo tocco strappa via il grigiore, finché?

Espanol :

Linh es un anciano cansado que ha huido de su país devastado por la guerra. Ahora, al final de una angustiosa travesía, ha desembarcado en un puerto occidental con una modesta maleta de cuero hervido a sus pies y su pequeña hija, Sang diû, en brazos. Un nombre que significa « dulce mañana ». Pero es un frío amargo el que recibe al exiliado y a la niña. Hace falta el hombre del banco y su voz profunda para que la vida del Sr. Linh vuelva a tener sentido. Entre los dos hombres surge una extraña amistad. Uno habla, el otro escucha. No se entienden con palabras, sino con el corazón. Y el más leve roce desgarra la grisura, hasta que?

