Pièce de théâtre La Réserve Saint-Front dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
4 € pour les de 12 ans
8 € tarif normal (dès 12 ans).
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Théâtre La réserve par les Tréteaux de Peynastre.
Un epièce de Daniel Levallois, mis en scène par Tiphanie Brun.
Salle des fêtes Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Theater La réserve by Les Tréteaux de Peynastre.
A play by Daniel Levallois, directed by Tiphanie Brun.
German :
Theater La réserve von den Tréteaux de Peynastre.
Ein Epièce von Daniel Levallois, inszeniert von Tiphanie Brun.
Italiano :
Teatro La réserve di Les Tréteaux de Peynastre.
Opera di Daniel Levallois, regia di Tiphanie Brun.
Espanol :
Teatro La réserve de Les Tréteaux de Peynastre.
Una obra de Daniel Levallois, dirigida por Tiphanie Brun.
