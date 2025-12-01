Pièce de théâtre La Réserve Saint-Front

Pièce de théâtre La Réserve

Salle des fêtes Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

4 € pour les de 12 ans

8 € tarif normal (dès 12 ans).

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Théâtre La réserve par les Tréteaux de Peynastre.

Un epièce de Daniel Levallois, mis en scène par Tiphanie Brun.

.

Salle des fêtes Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Theater La réserve by Les Tréteaux de Peynastre.

A play by Daniel Levallois, directed by Tiphanie Brun.

German :

Theater La réserve von den Tréteaux de Peynastre.

Ein Epièce von Daniel Levallois, inszeniert von Tiphanie Brun.

Italiano :

Teatro La réserve di Les Tréteaux de Peynastre.

Opera di Daniel Levallois, regia di Tiphanie Brun.

Espanol :

Teatro La réserve de Les Tréteaux de Peynastre.

Una obra de Daniel Levallois, dirigida por Tiphanie Brun.

