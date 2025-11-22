Pièce de théâtre L’annonce Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Pièce de théâtre L’annonce

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’annonce est la dernière pièce de Frédéric Bonvoisin pour la Compagnie Eleph’and Co.

Sernin et Aline Gastone Colisé de la Flassigny reçoivent à dîner leurs parents respectifs Jean-Edouard (vieux raciste) et Marie-Charlotte (hypocondriaque accro au gel hydroalcoolique), les parents de Sernin. Et les parents d’Aline Roger (sourd et porté sur la boisson) et Jeanine (écervelée parano). Ce repas a pour but d’annoncer une nouvelle très importante. Laquelle ? Venez donc voir la pièce vous verrez que faire une annonce ne va pas être si simple ! .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 57 24 98

English : Pièce de théâtre L’annonce

German : Pièce de théâtre L’annonce

Italiano :

Espanol : Pièce de théâtre L’annonce

L’événement Pièce de théâtre L’annonce Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Béarn des Gaves