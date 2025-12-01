Pièce de théâtre L’arnaqueuse

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Théâtre au Centre des Congrès



Pièce de théâtre comique en tournée Après un franc succès au Festival OFF d’Avignon 2022, l’Arnaqueuse, comédie délirante de Thom Trondel, continue de parcourir la France en tournée.

English :

Theater at the Congress Centre:



Comedy play on tour: After a resounding success at the Festival OFF d’Avignon 2022, Thom Trondel’s delirious comedy L’Arnaqueuse continues to tour France.

German :

Theater im Kongresszentrum



Komödiantisches Theaterstück auf Tournee: Nach einem großen Erfolg beim Festival OFF in Avignon 2022 zieht L’Arnaqueuse, Thom Trondels irrwitzige Komödie, weiterhin auf Tournee durch Frankreich.

Italiano :

Teatro del Centro Congressi:



Commedia in tournée: dopo il grande successo ottenuto al Festival OFF d’Avignone 2022, l’esilarante commedia di Thom Trondel L’Arnaqueuse continua la sua tournée in Francia.

Espanol :

Teatro en el Centro de Congresos:



Comedia en gira: Tras un éxito rotundo en el Festival OFF de Aviñón 2022, la divertidísima comedia de Thom Trondel L’Arnaqueuse sigue de gira por Francia.

