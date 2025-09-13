Pièce de théâtre Le barbier de Séville Amboise

Pièce de théâtre Le barbier de Séville Amboise vendredi 30 janvier 2026.

Pièce de théâtre Le barbier de Séville

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

Début : Vendredi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Le vendredi 30 janvier 2026 la compagnie Modits Le Lucernaire vous propose son interprétation du Barbier de Séville.

Une version virevoltante du Barbier de Séville dans laquelle les personnages sont tour à tour passionnés, amoureux fous, névrosés, apeurés et aveuglés.

En hommage à Rossini, le jeu laisse place à des passages musicaux qui viennent ponctuer l’œuvre.

Tout public dès 7 ans. 27 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Friday, January 30, 2026, the Modits Le Lucernaire company presents its interpretation of The Barber of Seville.

German :

Am Freitag, den 30. Januar 2026, präsentiert Ihnen das Ensemble Modits Le Lucernaire seine Interpretation des Barbiers von Sevilla.

Italiano :

Venerdì 30 gennaio 2026, la compagnia Modits Le Lucernaire presenterà la sua interpretazione de Il barbiere di Siviglia.

Espanol :

El viernes 30 de enero de 2026, la compañía Modits Le Lucernaire le traerá su interpretación de El barbero de Sevilla.

L’événement Pièce de théâtre Le barbier de Séville Amboise a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE AMBOISE