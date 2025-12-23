Pièce de théâtre Le casse de l’année, Rue du Stade Plougonvelin
Pièce de théâtre Le casse de l’année, Rue du Stade Plougonvelin dimanche 11 janvier 2026.
Pièce de théâtre Le casse de l’année
Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé́, réglé́ dans les moindres détails…
Cette fois, elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué́ a également décidé́ de s’attaquer à la maison !
Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! À moins, que par la force des choses et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…
Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie
Mise en scène par Guillaume Mélanie
Avec Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert
Placement Numéroté .
Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pièce de théâtre Le casse de l’année
L’événement Pièce de théâtre Le casse de l’année Plougonvelin a été mis à jour le 2025-12-23 par OT IROISE BRETAGNE