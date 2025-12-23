Pièce de théâtre Le casse de l’année, Rue du Stade Plougonvelin

Pièce de théâtre Le casse de l’année

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé́, réglé́ dans les moindres détails…

Cette fois, elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué́ a également décidé́ de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! À moins, que par la force des choses et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer…

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie

Mise en scène par Guillaume Mélanie

Avec Booder, Audrey Garcia, Florance Savignat, Thomas Hoff, Amélie Robert

Placement Numéroté .

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

