Pièce de théâtre Le Facteur Castelnau-Tursan

Pièce de théâtre Le Facteur

Salle polyvalente Castelnau-Tursan Landes

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Cette comédie écrite et mise en scène par Etienne Fraday mêle à la perfection humour et drame. Les musiques de la pièce sont composées par César Pigeart de Gurbert, jeune compositeur du conservatoire de Bordeaux. Venez découvrir cette pièce originale et sensible !

Salle polyvalente Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

English : Pièce de théâtre Le Facteur

This comedy, written and directed by Etienne Fraday, is a perfect blend of humor and drama. Music for the play was composed by César Pigeart de Gurbert, a young composer from the Bordeaux Conservatoire. Come and discover this original and sensitive play!

