Pièce de théâtre Le Facteur Plumetot

Pièce de théâtre Le Facteur

Salle du Clos Fleuri Plumetot Calvados

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 21:30:00

2025-11-18

2 femmes avouent au curé du village qu’elles ont accidentellement tué le Facteur du canton ! Pris par la confession chrétienne, le Curé se retrouve complice de ce meurtre …

Retrouvez la comédie Le Facteur le mardi 18 novembre à la salle du Clos Fleuri de Plumetot à 20h.

L’événement est co-organisé par la mairie et la compagnie de théâtre Dryadalis, qui était déjà venue jouer sa comédie Tapis Jaune en début d’année.

Synopsis

Le 22 Janvier 1946 le Général de Gaulle vient d’annoncer sa démission au gouvernement provisoire.

Dans la maison d’un petit village de Dordogne, lors d’un soir de tempête, deux jeunes femmes, Marie-Clothilde et Lucienne, sont en train d’attendre avec nervosité la venue du père Christian, le Curé du village.

Lors de son arrivée dans la maison de Marie-Clothilde, il découvre le pétrin dans lequel il met les pieds. En effet, les deux femmes lui avouent qu’elles ont accidentellement tué le Facteur du canton.

Pris par la confession chrétienne, le Curé se retrouve complice de ce meurtre. Les trois compagnons prennent alors la décision d’attendre la fin de la tempête afin de cacher le corps dans les bois.

L’histoire pourrait s’arrêter là… Cependant, la soeur de Marie-Clothilde, Hélène, descend de Paris dans son village natal avec une surprise, son compagnon Georges qui est inspecteur de Police. Les cinq personnages se retrouvent coincés par la tempête, dans cette petite maison de campagne, avec un cadavre à cacher. C’est le début d’une folle journée, pleine de tensions, de révélations et de rebondissements qui s’annonce, car la folie de la situation va faire surgir de vieux souvenirs de guerre que certains voudraient oublier.

Pot de l’amitié offert par la mairie à la fin de la pièce ! .

Salle du Clos Fleuri Plumetot 14440 Calvados Normandie +33 6 24 86 27 64

English : Pièce de théâtre Le Facteur

2 women confess to the village priest that they accidentally killed the local letter carrier! Caught up in his Christian confession, the priest finds himself an accomplice to the murder …

German : Pièce de théâtre Le Facteur

zwei Frauen gestehen dem Dorfpfarrer, dass sie versehentlich den Postboten des Kantons getötet haben! Der Pfarrer wird von seiner christlichen Konfession überrumpelt und wird zum Komplizen des Mordes …

Italiano :

2 donne confessano al prete del villaggio di aver accidentalmente ucciso il postino locale! Preso dalla sua confessione cristiana, il prete si ritrova complice dell’omicidio …

Espanol :

dos mujeres confiesan al cura del pueblo que han matado accidentalmente al cartero local Atrapado en su confesión cristiana, el cura se convierte en cómplice del asesinato…

