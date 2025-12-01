Pièce de Théâtre Le père noël est une ordure Théâtre de Lunéville Lunéville

Pièce de Théâtre Le père noël est une ordure

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles… Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé détresse amitié pour briser ce mur de silence. La veille de Noël, ces mots résonnent plus fort dans la nuit et les désespérés arrivent un à un, tels les moustiques attirés par la lumière. Pierre arrivera-t-il à appliquer son plan de drague malgré la présence envahissante de Zézette et de Félix ? Thérèse saura-t-elle trouver le courage d’avouer son amour ? La sulfureuse Katia et le gentil Preskovic avec ses fameux chocolats lui laisseront-ils seulement le temps ?Tout public

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

The city is a monstrous animal that mercilessly devours the weak? But that’s without counting on a handful of volunteer men and women who have created « distresse amitié » to break down this wall of silence. On Christmas Eve, these words resound louder in the night, and the desperate arrive one by one, like mosquitoes attracted by light. Will Pierre be able to carry out his flirtation plan despite the invasive presence of Zézette and Félix? Will Thérèse find the courage to confess her love? Will the sultry Katia and the kindly Preskovic with his famous chocolates even give her the time of day?

German :

Die Stadt ist ein monströses Tier, das die Schwachen gnadenlos verschlingt Aber sie haben nicht mit einer Handvoll freiwilliger Männer und Frauen gerechnet, die « Distress Friendship » gegründet haben, um diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Am Weihnachtsabend klingen diese Worte in der Nacht lauter und die Verzweifelten kommen nach und nach an, wie die Mücken, die vom Licht angezogen werden. Wird es Pierre trotz der aufdringlichen Anwesenheit von Zézette und Félix gelingen, seinen Flirtplan umzusetzen? Wird Thérèse den Mut aufbringen, ihre Liebe zu gestehen? Werden ihm die schwefelige Katja und der nette Preskovic mit seinen berühmten Pralinen überhaupt Zeit lassen?

Italiano :

La città è un animale mostruoso che divora senza pietà i deboli? Ma questo senza contare un manipolo di uomini e donne volontari che hanno creato « l’amicizia del disagio » per abbattere questo muro di silenzio. La vigilia di Natale, queste parole risuonano più forti nella notte e i disperati arrivano uno ad uno, come zanzare attratte dalla luce. Riuscirà Pierre a portare a termine il suo piano di flirt nonostante la presenza invasiva di Zézette e Félix? Thérèse troverà il coraggio di confessare il suo amore? L’afosa Katia e il gentile Preskovic, con i suoi famosi cioccolatini, la degneranno di uno sguardo?

Espanol :

La ciudad es un animal monstruoso que devora sin piedad a los débiles? Pero eso sin contar con un puñado de hombres y mujeres voluntarios que han creado la « amistad de socorro » para derribar este muro de silencio. En Nochebuena, estas palabras resuenan con más fuerza en la noche y los desesperados llegan uno a uno, como mosquitos atraídos por la luz. ¿Podrá Pierre llevar a cabo su plan de flirteo a pesar de la presencia invasiva de Zézette y Félix? ¿Encontrará Thérèse el valor para confesar su amor? ¿Le darán la hora la sensual Katia y el amable Preskovic con sus famosos bombones?

