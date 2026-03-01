Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars La Dova Brides-les-Bains

Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

UN CLASSIQUE QUI VA VOUS FAIRE EXPLOSER DE RIRE !

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

A CLASSIC THAT WILL MAKE YOU EXPLODE WITH LAUGHTER!

L’événement Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains