Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars La Dova Brides-les-Bains
Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars La Dova Brides-les-Bains samedi 28 mars 2026.
Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
UN CLASSIQUE QUI VA VOUS FAIRE EXPLOSER DE RIRE !
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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
A CLASSIC THAT WILL MAKE YOU EXPLODE WITH LAUGHTER!
L’événement Pièce de théâtre Le Père Noel est une ordure Samedi 28 mars Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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