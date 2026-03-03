Pièce de Théâtre Le syndrome de l’Ecossais Espace Tessalis La Tessoualle

Pièce de Théâtre Le syndrome de l’Ecossais Espace Tessalis La Tessoualle dimanche 15 mars 2026.

Pièce de Théâtre Le syndrome de l’Ecossais

Espace Tessalis 31 rue du stade La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29

Le syndrome de l’Ecossais est une pièce comique, familiale.   .

Espace Tessalis 31 rue du stade La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 19 45 89  nourryceline49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pièce de Théâtre Le syndrome de l’Ecossais La Tessoualle a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais