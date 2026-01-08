Pièce de théâtre Le Village Réding

Pièce de théâtre Le Village

Salle multicult. Wolfersberger rue du Gymnase Réding Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Pièce de théâtre présentée par la compagnie du Tabouret. Deux heures d’intrigues, de prières, de rencontres, suspicions, escarmouches, confessions, règlements de compte et de rires.

Un petit village tranquille comme il en existe des centaines, avec madame le maire et sa secrétaire, monsieur le curé et sa bonne, la mère supérieure du couvent, la psychanalyste dépressive, l’église, l‘école, le moulin… Et un jour ou plutôt une nuit, le père Gérard Manvussa meurt… Placement libre. Buvette, café et gâteaux. Un événement organisé par le Sporting club féminin de Réding.Tout public

10 .

Salle multicult. Wolfersberger rue du Gymnase Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 85 85 98 34

English :

Play presented by Compagnie du Tabouret. Two hours of intrigue, prayer, encounters, suspicions, skirmishes, confessions, settling of scores and laughter.

A quiet little village like hundreds of others, with the mayor and his secretary, the priest and his maid, the convent’s mother superior, the depressive psychoanalyst, the church, the school, the mill… And one day, or rather one night, Father Gérard Manvussa dies… Free admission. Refreshments, coffee and cakes. An event organized by the Sporting club féminin de Réding.

