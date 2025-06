Haut-Rhin

Pièce de Théâtre – Le voyage d’hiver en été Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim 4 juillet 2025 19:00

Entrée libre

Début : 2025-07-04T19:00:00 – 2025-07-04T20:00:00

Le voyage d’hiver en été, c’est l’histoire d’un ours, qui travaille avec un clown dans un cirque,

Tous deux sont épuisés, déprimés et veulent en finir avec cette existence.

Ensemble, ils décident de s’échapper, de prendre la route, pour regagner jour après jour leur liberté,

et rejoindre la montagne des origines.

En chemin, ils rencontrent une enfant.

Commence alors, pour eux trois, un voyage étrange et merveilleux auquel ils ne s’attendaient pas,

l’aventure du grandir ensemble …

Il leur faudra :

sortir les cartes routières,

parler de nouvelles langues,

danser des routes inconnues,

préparer les gourdes et les sandwichs,

écrire un itinéraire à l’encre invisible,

se perdre pour se retrouver,

Créer l’imaginaire d’un voyage sans bouger de son cercle…

Faire de la vie un voyage passionnant, en creux et bosses,

c’est tout le chemin de ce spectacle qui fera l’objet d’une tournée – voyage en vélo au mois d’août 2022 …

Pour que la fiction rencontre la réalité.

« Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu’au jour où, pas trop sûr de soi, on s’en va pour de bon.

Un voyage se passe de motifs.

Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même.

On croit qu’on va faire un voyage,

mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait. »

Nicolas Bouvier, l’usage du monde

Un spectacle tout terrain, pour le tout public, familial.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}]

Pièce de théâtre tout public, en plein air, par la troupe Groenland Paradise