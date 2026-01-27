Pièce de théâtre Le voyage mal organisé Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Pièce de théâtre Le voyage mal organisé Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 28 février 2026.
Pièce de théâtre Le voyage mal organisé
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01
Le voyage mal organisé de Jérôme Vuittenez par la Compagnie Déraille.
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 99 61 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
jérôme Vuittenez’s Le voyage mal organisé by Compagnie Déraille.
L’événement Pièce de théâtre Le voyage mal organisé Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-27 par Vichy Destinations