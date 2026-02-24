Pièce de théatre : l’enfer des ménages Feuille Blanche, Café Noir Paris

Les couples d’hier sont ils très différents des couples d’aujourd’hui ?

Pas si sûr !

Lui est tour à tour vantard, provocateur, d’une insigne mauvaise foi…

Elle est tout autant infantile, faussement indignée, goguenarde aussi parfois face à la lâcheté de son mari…

Les masques tombent. Fini les faux semblants ! Avec Courteline nous entrons dans l’intimité du couple, là où loin de ses apparats, chacun se présente à l’autre tel qu’il est : brut, intransigeant, sans concessions.

Avec des portraits aussi acides que décapants, dressés à l’aide d’une écriture à l’humour corrosif et d’une finesse psychologique sans pareille, Courteline, au travers de ces quatre saynètes, nous propose un véritable voyage : une plongée brute dans l’enfer des ménages.

Un bond dans le temps qui nous permet aussi de mieux comprendre les couples d’aujourd’hui…

Le samedi 14 mars 2026

de 19h45 à 21h30

payant

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



