Pièce de théâtre Les brumes de Manchester à Saint-Michel-Chef-Chef Salle Beauséjour Saint-Michel-Chef-Chef

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les brumes de Manchester une enquête policière qui va vous surprendre à Saint-Michel-Chef-Chef !

La compagnie de théâtre François Dallet est de retour sur la côte de Jade. Et c’est fois-ci, c’est à la salle Beauséjour de Saint-Michel-Chef-Chef qu’elle vient jouer sa pièce Les brumes de Manchester de Frédéric Dard, auteur bien connu des enquêtes du commissaire San Antonio.

C’est dans une ambiance conviviale et nébuleuse que le public est invité à voyager dans le Manchester des années 50 et à découvrir cette enquête policière remplie de mystère, de suspense et de rebondissements inattendus. Sur scène, une dizaines de comédiens vêtus d’une trentaine de costumes vous embarquent dans un scénario captivant, sombre et intriguant. Et l’histoire relatée va vous tenir en haleine jusqu’à la fin !

Synopsis

La famille COLLINS, Alan le mari, Rachel l’épouse, Besse la fille et William le fils, habitent une vieille maison à côté de la gare de chemin de fer à Manchester. Ils sont servis par Sam, homme de confiance et majordome depuis 20 ans. Leur ami, agent immobilier, Dick STREIGER projette la construction d’un grand hôtel à la place de cette vieille habitation Hôtel de la gare . Pourquoi William s’y est-il soudainement rendu et pourquoi a-t-il été tué ? Qui sont Scott et Audrey RIDLEY qui se prétendent être des amis de William ? Et Charly, personnage inquiétant et machiavélique, que sait-il vraiment sur les circonstances de cette mort ? L’inspecteur BYRNE devra élucider cette affaire et résoudre l’énigme. Alors affaire de famille, assassinat, réglement de compte ou simple accident ? Cette histoire promet surprises et rebondissements inattendus !

On aime

Le décor et l’accompagnement son et lumière à la mode Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle vont vous subjuguer !

Bon à savoir

Réservation possible dans nos 7 offices de tourisme Destination Pornic (Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-Retz)

Réservation en ligne en cliquant ici via notre site internet

Conseillé à partir de 10 ans

Durée moyenne de 2h10 avec entracte

Salle Beauséjour située à côté de l’hôtel de ville

Envie de vous plonger dans un univers mystérieux et palpitant le temps d’une soirée en famille, entre amis ou à deux ? Ne manquez pas cette pièce de théâtre énigmatique sur Destination Pornic, vous ne le regretterez pas !

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Salle Beauséjour Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

The Mists of Manchester : a police investigation that will surprise you in Saint-Michel-Chef-Chef!

