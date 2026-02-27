Pièce de théâtre « Les Brumes de Manchester « Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 15:00 – 17:00

Gratuit : non Adulte = 10 euros / Enfant (12-18 ans) = 8 euros / Gratuit – de 12 ansGroupe (à partir de 6 personnes ) = 8 euros Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-francois-dallet-docteur-teillais/evenements/les-brumes-de-manchesterRéservation par téléphone entre 9h et 18h : 06-64-26-00-13 ou 06-49-88-02-09 En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Manchester, début des années 1950, Alan et Rachel Collins vivent dans leur grande maison collée à la gare, avec leur fils William et sa femme Mary, leur fille Beth, ainsi que leur fidèle serviteur Sam. Mais depuis quelques jours, il manque un occupant à cette maison : William est mort et a été retrouvé tué dans d’étranges circonstances.Tant que les soupçons ne cesseront pas d’inquiéter nos protagonistes, c’est l’inspecteur Byrne qui sera en charge de mener cette rude enquête.Qui sont Scott et Audrey Ridley se prétendant être des amis de William ? Et Charly, personnage inquiétant et machiavélique, sait-il vraiment ce qu’il s’est passé à la gare le jour du meurtre ? Pourquoi William s’y est-il soudainement rendu et pourquoi y a-t-il été tué ?Règlement de compte, affaire de famille, assassinat, ou simple accident, la Compagnie de Théâtre François Dallet vous entraîne dans cette enquête aux rebondissements inattendus.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



