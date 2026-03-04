Pièce de théâtre « Les Brumes de Manchester «, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Pièce de théâtre « Les Brumes de Manchester « 14 et 15 mars Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Adulte = 10 euros / Enfant (12-18 ans) = 8 euros / Gratuit – de 12 ans

Groupe (à partir de 6 personnes ) = 8 euros

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:00:00+01:00

Manchester, début des années 1950, Alan et Rachel Collins vivent dans leur grande maison collée à la gare, avec leur fils William et sa femme Mary, leur fille Beth, ainsi que leur fidèle serviteur Sam. Mais depuis quelques jours, il manque un occupant à cette maison : William est mort et a été retrouvé tué dans d’étranges circonstances.

Tant que les soupçons ne cesseront pas d’inquiéter nos protagonistes, c’est l’inspecteur Byrne qui sera en charge de mener cette rude enquête.

Qui sont Scott et Audrey Ridley se prétendant être des amis de William ? Et Charly, personnage inquiétant et machiavélique, sait-il vraiment ce qu’il s’est passé à la gare le jour du meurtre ? Pourquoi William s’y est-il soudainement rendu et pourquoi y a-t-il été tué ?

Règlement de compte, affaire de famille, assassinat, ou simple accident, la Compagnie de Théâtre François Dallet vous entraîne dans cette enquête aux rebondissements inattendus.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire compagniefdallet@gmail.com

Une pièce de théâtre sous forme d’intrigue policière écrite par Frédéric Dard… à vous de mener l’enquête ! Théâtre fdallet