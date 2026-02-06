Pièce de théâtre Les crapeaux fous de Mélodie Mourey Centre culturel de Vichy Vichy

Pièce de théâtre Les crapeaux fous de Mélodie Mourey

Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’histoire vraie et extraordinaire de deux médecins polonais qui, durant la 2e Guerre mondiale, mettent en place un ingénieux stratagème pour tenter de sauver les habitants de leur village.

English :

The extraordinary true story of two Polish doctors who set up an ingenious scheme to save the inhabitants of their village during WW2.

