Pièce de théâtre Les crapeaux fous de Mélodie Mourey Centre culturel de Vichy Vichy samedi 7 mars 2026.
Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 8 EUR
Tarif réduit
2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’histoire vraie et extraordinaire de deux médecins polonais qui, durant la 2e Guerre mondiale, mettent en place un ingénieux stratagème pour tenter de sauver les habitants de leur village.
Centre culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The extraordinary true story of two Polish doctors who set up an ingenious scheme to save the inhabitants of their village during WW2.
