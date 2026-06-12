Pièce de théâtre Les Cuisinières de Goldoni Salle La numéro 3 Riec-sur-Bélon
Pièce de théâtre Les Cuisinières de Goldoni Salle La numéro 3 Riec-sur-Bélon vendredi 26 juin 2026.
Riec-sur-Bélon
Pièce de théâtre Les Cuisinières de Goldoni
Salle La numéro 3 3, rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La troupe de théâtre Ostréa, jouera une pièce de Goldoni le 26 & 27 Juin.
Dès 19h15, buvette et dégustation de box dinatoire sur place (sur réservation).
En première partie l’atelier enfants et l’atelier adulte mensuel.
Entracte prévu entre la première partie et la représentation de la pièce.
Réservations possibles par téléphone ou en ligne. .
Salle La numéro 3 3, rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pièce de théâtre Les Cuisinières de Goldoni Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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