Pièce de théâtre Les dangers de la lecture Louhossoa

Pièce de théâtre Les dangers de la lecture

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les plus courageux d’entre vous sont-ils prêts à apprendre la vérité ? La lecture comporte d’innombrables dangers et cette conférence a le courage de les dénoncer Enfin une conférence qui ose dénoncer haut et fort ce à quoi nous nous risquons avec la lecture ! Car lire, c’est subversif, chronophage (20000 heures dans une vie), ankylosant et ça provoque la chute de la natalité .

Le sémillant président de l’AOLI, l’association Opposée à la lecture intensive, bien décidé à nous libérer de ce poison, vient prodiguer une démonstration édifiante de la dimension nocive et hautement subversive de la littérature.

En authentique lanceur d’alerte, il décode le sens caché des grandes oeuvres et nous avertit en images avec des projections hyper-documentées. Sans lecture, la vie est plus belle . Spectacle décalé et plein d’humour…

Cerise sur le gâteau vos ados vont adorer ! .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 56 83 52 accordscambo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

