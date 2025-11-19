Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pièce de théâtre LES FASCINÉS CPA Théâtre de la Jonquière Paris

Pièce de théâtre LES FASCINÉS CPA Théâtre de la Jonquière Paris

Pièce de théâtre LES FASCINÉS CPA Théâtre de la Jonquière Paris mercredi 19 novembre 2025.

L’an 30, en Galilée : l’anniversaire du roi Hérode. Jean, prophète
emprisonné pour avoir dénoncé l’union du monarque avec sa belle-sœur
Hérodiade, annonce la venue du Messie et de l’Apocalypse. Arrive
Salomé…
Réécriture et interrogation du mythe de
Salomé, ́ explore avec un regard contemporain et
un ton décalé la complexité de la psyché humaine face au désir, au
pouvoir et à la fatalité.

Venez voir Les Fascinés, une réécriture contemporaine et décalée du mythe de Salomé !
Du mercredi 19 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-somnambules/evenements/les-fascines-2

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-19T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-21T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-19T20:00:00+02:00_2025-11-19T21:30:00+02:00;2025-11-20T20:00:00+02:00_2025-11-20T21:30:00+02:00;2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T21:30:00+02:00

CPA Théâtre de la Jonquière 88 Rue de La Jonquière  75017 Paris
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-somnambules/evenements/les-fascines-2 +33647527968 compagnielessomnambules@gmail.com