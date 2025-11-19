Pièce de théâtre LES FASCINÉS CPA Théâtre de la Jonquière Paris

L’an 30, en Galilée : l’anniversaire du roi Hérode. Jean, prophète

emprisonné pour avoir dénoncé l’union du monarque avec sa belle-sœur

Hérodiade, annonce la venue du Messie et de l’Apocalypse. Arrive

Salomé…

Réécriture et interrogation du mythe de

Salomé, ́ explore avec un regard contemporain et

un ton décalé la complexité de la psyché humaine face au désir, au

pouvoir et à la fatalité.

Venez voir Les Fascinés, une réécriture contemporaine et décalée du mythe de Salomé !

Du mercredi 19 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

CPA Théâtre de la Jonquière 88 Rue de La Jonquière 75017 Paris

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-somnambules/evenements/les-fascines-2 +33647527968 compagnielessomnambules@gmail.com