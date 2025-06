Pièce de théâtre « Les figurants » – Rue du 19 Mars 1962 Léognan 30 juin 2025 20:45

Gironde

Pièce de théâtre « Les figurants » Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 20:45:00

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-06-30

Auteur Delphine de Vigan

Mise en scène Dominique Zabala

Venez découvrir le monde du cinéma, l’envers du décor, avec une galerie de personnages haut en couleurs, dont un assistant complètement débordé.

Il est question des figurants, invisibles et indispensables sur un tournage.

Avec humour, tendresse, respect, et un style décalé et satirique, Delphine de Vigan nous livre un bel hommage à ces « Acteurs de complément » .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 68 73 22 associationnougatine@gmail.com

English : Pièce de théâtre « Les figurants »

German : Pièce de théâtre « Les figurants »

Italiano :

Espanol : Pièce de théâtre « Les figurants »

L’événement Pièce de théâtre « Les figurants » Léognan a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Montesquieu