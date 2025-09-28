Pièce de théâtre Les marmottes se réveillent Glanges
Pièce de théâtre Les marmottes se réveillent
Salle des fêtes Glanges Haute-Vienne
La compagnie de théâtre d’Eyjeaux » Les marmottes se réveillent »
va nous présenter » ROUDOUDOU » une pièce de Pascal Guillemaud avec une mise en scène de Matthias Rostaing
Salle des fêtes
Entrée libre
Tout public .
Salle des fêtes Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 42 70
