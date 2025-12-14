Pièce de théâtre Les Pas Perdus Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Pièce de théâtre Les Pas Perdus Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial samedi 24 janvier 2026.

Pièce de théâtre Les Pas Perdus

Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-24

Informations à venir.   .

Théâtre Sauvageot 28 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 

English : Pièce de théâtre Les Pas Perdus

L’événement Pièce de théâtre Les Pas Perdus Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I