Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026 Brides-les-Bains
Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026 Brides-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Les zygomatik’s de la Bathie présentent allez on danse ! Une comédie en 3 Actes
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
The Zygomatik’s of La Bathie present: Let’s Dance! A comedy in three acts
L’événement Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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