Brides-les-Bains

Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les zygomatik’s de la Bathie présentent allez on danse ! Une comédie en 3 Actes

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

The Zygomatik’s of La Bathie present: Let’s Dance! A comedy in three acts

L’événement Pièce de théâtre Les Zygomatik’s 04 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains