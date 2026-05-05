Pièce de théâtre – L’homme qui marche et autres marcheur·euse·s, Espace Madeleine – Temple ouvert, Genève

Pièce de théâtre – L’homme qui marche et autres marcheur·euse·s Dimanche 31 mai, 14h00 Espace Madeleine – Temple ouvert

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:30:00+02:00

Minneapolis, 5 février 2026. 1 600 personnes se lèvent, se mettent en marche et chantent. C’est leur façon de résister à la violence. Et nous ? Comment résistons-nous, aujourd’hui ?

« L’homme qui marche et autres marcheur·euse·s » est une adaptation théâtrale du texte de Christian Bobin, qui nous offre un portrait du Christ à contre-courant : percutant, lumineux, profondément humain. Articulé autour des thématiques de la liberté et de la responsabilité, le spectacle propose un dialogue entre ce texte essentiel et d’autres voix d’hier et d’aujourd’hui.

Un spectacle qui questionne notre rapport au monde, bouscule nos certitudes et ouvre un chemin intérieur.

Et si résister, c’était aussi ralentir, écouter… et se mettre en marche autrement ?

Une invitation à se laisser toucher, déplacer, transformer.

Conception et jeu : Myriam Sintado

Mise en scène : Pierre-Philippe Devaux

Production : Cie. Avec des si…

Cette pièce vous est proposée par l’Église protestante de Genève.

Espace Madeleine – Temple ouvert Rue de la Madeleine 15 Genève 1204 Cité Genève

Pièce de théâtre, le 31 mai 2026 à Genève (Temple de la Madeleine). Adaptée de Christian Bobin, elle questionne foi, liberté et résistance face au monde.

Graphisme blancarmina.ch / Image Dreammachine