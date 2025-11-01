Pièce de théâtre L’hôtel des deux mondes Place des Etats Généraux Lambesc

Pièce de théâtre L’hôtel des deux mondes

Samedi 1er novembre 2025 à partir de 20h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Aucun client de cet étrange hôtel ne sait comment il est arrivé là, ni quand il en partira. Dans ce lieu mystérieux tout devient possible même les miracles.

Un suspens métaphysique qui vous transporte entre le rêve et la réalité, la vie ou la mort… d’Éric Emmanuel SCHMITT. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 59 24 62

English :

None of the guests in this strange hotel knows how they got there, or when they’ll be leaving. In this mysterious place, anything is possible, even miracles.

German :

Keiner der Gäste dieses seltsamen Hotels weiß, wie er dorthin gekommen ist oder wann er es wieder verlassen wird. An diesem mysteriösen Ort wird alles möglich, sogar Wunder.

Italiano :

Nessuno degli ospiti di questo strano hotel sa come ci sia arrivato o quando se ne andrà. In questo luogo misterioso, tutto è possibile, anche i miracoli.

Espanol :

Ninguno de los huéspedes de este extraño hotel sabe cómo ha llegado allí ni cuándo se marchará. En este misterioso lugar, todo es posible, incluso los milagros.

