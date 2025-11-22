Pièce de théâtre: ma femme est parfaite

Salle des congrès Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association KULAMNA-Casamance pour le Sénégal vous propose la nouvelle pièce des PLAY-Mobiles de l’Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche: Ma femme est parfaite, comédie de Jean Barbier.

Réservations au 06 68 69 18 53

Adultes 12€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans .

Salle des congrès Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 18 53

English : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite

German : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite

Italiano :

Espanol : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite

L’événement Pièce de théâtre: ma femme est parfaite Objat a été mis à jour le 2025-11-17 par Brive Tourisme