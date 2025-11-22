Pièce de théâtre: ma femme est parfaite Objat
Pièce de théâtre: ma femme est parfaite Objat samedi 22 novembre 2025.
Pièce de théâtre: ma femme est parfaite
Salle des congrès Objat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’association KULAMNA-Casamance pour le Sénégal vous propose la nouvelle pièce des PLAY-Mobiles de l’Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche: Ma femme est parfaite, comédie de Jean Barbier.
Réservations au 06 68 69 18 53
Adultes 12€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans .
Salle des congrès Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 18 53
English : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite
German : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite
Italiano :
Espanol : Pièce de théâtre: ma femme est parfaite
L’événement Pièce de théâtre: ma femme est parfaite Objat a été mis à jour le 2025-11-17 par Brive Tourisme