PIÈCE DE THÉÂTRE MAIADOR Saint-Sériès
vendredi 21 mai 2027 · Saint-Sériès
Informations pratiques
Saint-Sériès
PIÈCE DE THÉÂTRE MAIADOR
Saint-Sériès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-21 2027-05-22
Les Amis du Théâtre Populaire
Maiador
Vendredi 21 mai à 18h30 et samedi 22 mai à 19h30
Maiador est une expression rurale du nord-est du Brésil qui désigne l’endroit où se repose le bétail. À la différence de l’étable, c’est un coin ombragé du champ où les bêtes se protègent du soleil de midi.
Maiador spectacle apporte l’image de ces moments de refuge et de rencontres au cœur de la vie quotidienne. Il recrée ce maiador , chargé de nos références personnelles et culturelles, dans chaque nouvel espace. Le public, qui nous encercle, est l’élément fondamental de cette rencontre. Il est invité à partager une expérience inspirée de la culture populaire brésilienne où se mêlent acrobatie, danse contemporaine, le mât chinois et la musique en live. .
Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 22 03 78 reservation@atp-lunel.fr
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English : PIÈCE DE THÉÂTRE MAIADOR
Friends of the Th%E9%E2tre Populaire
Maiador
Friday, May 21, at 6:30 p.m. and Saturday, May 22, at 7:30 p.m.
L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE MAIADOR Saint-Sériès a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL