Pièce de théâtre « Maux passants » Prêche de Pontorson Pontorson

Pièce de théâtre « Maux passants » Prêche de Pontorson Pontorson dimanche 13 juillet 2025.

Pièce de théâtre « Maux passants »

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson Manche

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

Un jeune agriculteur, en proie à des difficultés financières et matérielles insurmontables, voit son univers basculer brusquement. Il va être immergé, malgré lui, dans un autre temps, un autre espace où des personnages de Guy de Maupassant vont lui donner la réplique dans un tourbillon de rires et de larmes.

Mais dame, la vie et l’amour sont plus forts que tout !

Prêche de Pontorson 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com

English : Pièce de théâtre « Maux passants »

A young farmer facing insurmountable financial and material difficulties suddenly finds his world turned upside down. In spite of himself, he finds himself immersed in another time and space, where characters from Guy de Maupassant join him in a whirlwind of laughter and tears.

But life and love are stronger than anything!

German :

Ein junger Landwirt, der mit unüberwindbaren finanziellen und materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, erlebt, wie seine Welt plötzlich aus den Fugen gerät. Er taucht gegen seinen Willen in eine andere Zeit und einen anderen Raum ein, in dem ihm Figuren von Guy de Maupassant in einem Strudel aus Lachen und Tränen die Replik geben.

Doch das Leben und die Liebe sind stärker als alles andere!

Italiano :

Un giovane agricoltore alle prese con insormontabili difficoltà finanziarie e materiali si ritrova improvvisamente con il mondo capovolto. Suo malgrado, si ritrova in un altro tempo e in un altro luogo, dove i personaggi di Guy de Maupassant si uniscono in un turbine di risate e lacrime.

Ma la vita e l’amore sono più forti di tutto!

Espanol :

Un joven granjero que se enfrenta a insuperables dificultades financieras y materiales se encuentra de repente con su mundo patas arriba. A su pesar, se ve inmerso en otro tiempo y otro lugar, donde los personajes de Guy de Maupassant se unen a él en un torbellino de risas y lágrimas.

Pero la vida y el amor son más fuertes que todo

