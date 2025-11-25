Pièce de théâtre Mer sans piste Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc

Pièce de théâtre Mer sans piste

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Pièce de théâtre Mer sans piste de la Compagnie Myosotis ; une pièce d’Evelina Ivarsson mise en scène par Laura Sénécal

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, avec l’association UNES.

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 64 96 22 uneschamonix@gmail.com

English :

Mer sans piste by Compagnie Myosotis; a play by Evelina Ivarsson, directed by Laura Sénécal

As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, with the UNES association.

German :

Theaterstück Mer sans piste der Compagnie Myosotis; ein Stück von Evelina Ivarsson, inszeniert von Laura Sénécal

Im Rahmen des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, mit dem Verein UNES.

Italiano :

Mer sans piste della Compagnie Myosotis; uno spettacolo di Evelina Ivarsson per la regia di Laura Sénécal

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’associazione UNES.

Espanol :

Mer sans piste de la Compagnie Myosotis; una obra de Evelina Ivarsson dirigida por Laura Sénécal

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la asociación UNES.

