Pièce de théâtre Mission Florimont de la Cie Les Bons Jours Ensemble Salle Kan Ar Mor Cléder

Pièce de théâtre Mission Florimont de la Cie Les Bons Jours Ensemble

Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une comédie qui décape et d’épée ! De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Apéritif gourmand après la représentation. Réservation obligatoire au 06 08 24 34 04 02 98 69 32 95. .

+33 2 98 69 32 95

L’événement Pièce de théâtre Mission Florimont de la Cie Les Bons Jours Ensemble Cléder a été mis à jour le 2025-12-02 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX