Pièce de théâtre Mission Florimont de la Cie Les Bons Jours Ensemble Salle Kan Ar Mor Cléder mercredi 31 décembre 2025.
Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère
Début : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-31
Une comédie qui décape et d’épée ! De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Apéritif gourmand après la représentation. Réservation obligatoire au 06 08 24 34 04 02 98 69 32 95. .
Salle Kan Ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95
