PIÈCE DE THÉÂTRE MONET, RENOIR ET BAZILLE. NAISSANCE DE L’IMPRESSIONNISME

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 21 – 21 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Pièce de théâtre Monet, Renoir et Bazille. Naissance de l’impressionnisme

Jeudi 12 mars à 20h au Château de Flaugergues

Assistez à la 1ère à Montpellier de la pièce de théâtre programmée à Paris de janvier à fin mars tous les week-ends !

Pièce de théâtre Monet, Renoir et Bazille. Naissance de l’impressionnisme

Jeudi 12 mars à 20h au Château de Flaugergues

Assistez à la 1ère à Montpellier de la pièce de théâtre programmée à Paris de janvier à fin mars tous les week-ends !

Les six jeunes comédiens profiteront d’une journée de relâche dans leur calendrier parisien pour jouer au Château de Flaugergues et nous faire découvrir la vie du peintre montpelliérain Bazille et de ses amis impressionnistes.

Monet et Renoir sont connus dans le monde entier. L’Histoire a un peu oublié le troisième Bazille, qui mourut prématurément à la guerre. Qui était donc Frédéric Bazille ? Issu d’une famille de la bourgeoisie montpelliéraine qui le voit médecin, le jeune homme va provoquer le destin en rejoignant à Paris un atelier de peinture. C’est le début d’une solide amitié pour le trio.

Par-delà les rivalités ou les jalousies, leur profonde amitié va changer le monde, en donnant naissance à l’un des mouvements les plus célèbres l’impressionnisme.

Durée 1h30 .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play Monet, Renoir and Bazille. Birth of Impressionism

Thursday March 12 at 8pm at Château de Flaugergues

Attend the Montpellier premiere of the play scheduled in Paris every weekend from January to the end of March!

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE MONET, RENOIR ET BAZILLE. NAISSANCE DE L’IMPRESSIONNISME Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER