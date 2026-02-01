Pièce de théâtre Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Pièce de théâtre Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin samedi 28 février 2026.

Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Samedi 2026-02-28 20:00:00
2026-02-28 20:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Pièce de théâtre Tournée au vinaigre par la compagnie Ça va Scéner .
Entrée libre sur inscription https://my.weezevent.com/tournee-au-vinaigreTout public
Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70 

English :

Play Tournée au vinaigre by the Ça va Scéner company.
Free admission with registration: https://my.weezevent.com/tournee-au-vinaigre

