Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être » Saint-Michel-de-Montaigne
Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être » Saint-Michel-de-Montaigne samedi 14 juin 2025.
Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être »
Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-14
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-06-14 2025-06-15 2025-06-21 2025-06-22 2025-06-28 2025-06-29 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-26 2025-07-27 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17
Venez découvrir ou redécouvrir la pièce de théâtre « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être » au château de Montaigne, interprétée par Éric Sanson.
Infos pratiques
Tous les samedis et dimanches, du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025, à 17h00
Tarif unique: 20€ .
Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93
English : Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être »
German : Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être »
Italiano :
Espanol : Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être »
L’événement Pièce de Théâtre: « Montaigne Les Essais, Jouir loyalement de son être » Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Castillon-Pujols