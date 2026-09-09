Informations pratiques

Louhossoa

Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule »

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dominique est une jeune femme en difficulté. Peu à peu, elle perd son emploi, puis son logement, jusqu’à devenir presque invisible. Avec humanité, humour et délicatesse, le spectacle aborde les réalités sociales et notre rapport à l’autre. A partir de 7 ans. .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule »

L’événement Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule » Louhossoa a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque