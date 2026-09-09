Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule » Louhossoa
dimanche 11 octobre 2026 · Louhossoa
Informations pratiques
Louhossoa
Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule »
Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dominique est une jeune femme en difficulté. Peu à peu, elle perd son emploi, puis son logement, jusqu’à devenir presque invisible. Avec humanité, humour et délicatesse, le spectacle aborde les réalités sociales et notre rapport à l’autre. A partir de 7 ans. .
Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule »
L’événement Pièce de Théâtre musicale « Dominique toute seule » Louhossoa a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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