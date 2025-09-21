Pièce de théâtre « Napoléon à notre porte » Maison Napoléon Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans une comédie historique interactive avec « Napoléon à notre porte », une pièce imaginée par l’association Ensemble pour Jouer et jouée à la Maison Napoléon de Saint-Dizier. Entre humour et reconstitution, le public participe au récit et (re)découvre l’épisode du passage de l’Empereur à Saint-Dizier.

Maison Napoléon 60 Rue du Docteur Mougeot, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Bâtie en 1750, la maison Chauvelot, échappe au grand incendie qui ravage une partie du centre-ville en 1775. Cette demeure bourgeoise doit sa renommée aux hôtes qui y ont habité ou simplement séjourné de façon ponctuelle.

Le maire de Saint-Dizier, Joseph Varnier Cournon (1805-1830), y élit domicile jusqu’à sa mort. L’édile tenait cette propriété de la succession de sa mère, Mme Halotel, qui l’avait elle-même reçue de la succession de ses parents. Tous exerçaient des fonctions officielles (conseiller du roi, gruerie, etc.). C’est là qu’il y reçoit, le 27 janvier 1814, un hôte prestigieux : Napoléon. Ce dernier est venu repousser l’invasion russe et libérer Saint-Dizier et une plaque commémorative apposée sur la façade garde encore le souvenir de ce passage.

