PIECE DE THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MÊME MONDE Salle Escaro de la Mairie Saint-Cyprien

PIECE DE THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MÊME MONDE

Salle Escaro de la Mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai à 17h > C’est une comédie de Brigitte Massiot qui sous le couvert d’une comédie donne une leçon de bonheur et de tolérance.

Il suffit d’un lapin et d’une fausse adresse pour que ces deux personnalités complètement différentes, opposé…

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Salle Escaro de la Mairie Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Sunday May 17 at 5pm > Brigitte Massiot’s comedy is a lesson in happiness and tolerance.

All it takes is a rabbit and a false address for these two completely different personalities, opposites…

L’événement PIECE DE THEATRE NOUS NE SOMMES PAS DU MÊME MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT66