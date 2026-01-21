Pièce de théâtre Nous Qui Sommes Cent Salle des fêtes de la mairie Ry
Salle des fêtes de la mairie Grand’rue Ry Seine-Maritime
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
2026-02-08
La compagnie Le Théâtre d’en haut vous présente ce dimanche 8 février la pièce Nous Qui Sommes Cent à la salle des fêtes de Ry.
Jonas Hassen Khemiri fait plonger les spectateurs dans la tête d’une femme interprété par 3 comédiennes à 3 périodes de sa vie. pour une pièce pleine d’émotions.
Souvenirs, rêves, espoirs… Une pièce à voir absolument ! Venez les applaudir et partager ce moment magique!
Participation libre au chapeau .
