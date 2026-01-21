Pièce de théâtre Nous Qui Sommes Cent Salle des fêtes de la mairie Ry

Pièce de théâtre Nous Qui Sommes Cent

Salle des fêtes de la mairie Grand’rue Ry Seine-Maritime

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

2026-02-08

La compagnie Le Théâtre d’en haut vous présente ce dimanche 8 février la pièce Nous Qui Sommes Cent à la salle des fêtes de Ry.

Jonas Hassen Khemiri fait plonger les spectateurs dans la tête d’une femme interprété par 3 comédiennes à 3 périodes de sa vie. pour une pièce pleine d’émotions.

Souvenirs, rêves, espoirs… Une pièce à voir absolument ! Venez les applaudir et partager ce moment magique!

Participation libre au chapeau .

Salle des fêtes de la mairie Grand'rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr

